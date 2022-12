El insólito grito de los hinchas de Australia a Messi segundos antes de su golazo: “¿Dónde…?”

La derrota ante Arabia Saudita desató una gastada entre los hinchas rivales de la Selección argentina: "¿Dónde está Messi?", se escucha desde las tribunas a modo de chicana para el 10 y todos los hinchas albicelestes. Sin embargo, los australianos aprendieron que no hay que provocar a la bestia.

El partido llevaba poco más de media hora de un juego dominado por la Selección argentina. Pese a esto, los de Lionel Scaloni no podían traducir el control del encuentro en peligro hacia el arco de Matthew Ryan, por lo que animó a los fanáticos australianos a sacar el cantito: "Where is Messi? Where is Messi?" [¿Dónde está Messi?], le gritaron a la Pulga.

El rosarino se preparaba para tirar un centro desde la derecha del ataque argentino. El tiro fue defectuoso, pero la pelota volvió a caer en sus pies. Allí, los australianos vivieron a flor de piel cómo Messi les devolvió su chicana con su magia.

El 10 jugó para Alexis Mac Allister, que jugó para Nicolás Otamendi. El central, lejos de su zona de confort, hizo un control defectuoso. Pese a lo que se puede creer, eso fue lo mejor que le pudo pasar a la Selección argentina: Messi le sacó la pelota y abrió el pie para el 1-0 ante Australia.

Luego del partido, Messi no habló de las provocaciones de los hinchas rivales, sino del ensordecedor apoyo de los fanáticos argentinos que colmaron el estadio Ahmad bin Ali: "Lo de la gente es una locura. Decíamos que no teníamos descanso, pero a la vez queríamos estar acá para disfrutar de esto", aseguró.