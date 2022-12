La mala noticia que dejó la victoria de Argentina ante Australia

Alejandro Gómez, que fue reemplazado en el inicio de la segunda parte de la victoria de Argentina ante Australia por Lisandro Martínez, sufrió un esguince leve en el tobillo derecho que será evaluada en las próximas horas. El jugador del Sevilla "tiene una molestia grande en el tobillo y fue cambiado aunque sentí que necesitábamos otra cosa en la cancha", explicó Scaloni.

Luego, fue el Papu quien contó cómo que ocurrió: "En lo particular sentí mucho salir en el segundo tiempo porque venía jugando bien, pero me doblé el tobillo y comencé a sentir mucho dolor, por lo que preferí que me reemplazaran".

Messi abraza al Papu tras la victoria.

También expresó que ve "bien al equipo, firme, sigue creciendo" a lo que sumó: "Lo bueno es que el que entra de titular cumple y al que le toca entrar desde el banco de suplentes lo hace bien o a veces mejor que el que estaba jugando".

"Después del segundo gol tuvimos varias situaciones para seguir convirtiendo, pero no se pudo dar, como para terminar con tranquilidad. No pudo ser por la reacción de Australia, que encontró un gol y se terminó sufriendo, bueno somos Argentina, siempre hay que sufrir", cerró el Papu.

En dialogo con los medios, contó además que Ángel Di María, que se perdió el encuentro de octavos de final con Australia por su sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda "podría llegar al choque de cuartos ante Países Bajos". "Era una tentación tenerle en el banquillo pero haberle hecho jugar no nos llevaba a ningún lado ni a él ni a nosotros", explicó.