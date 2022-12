Ira, negación y depresión: el calvario que vivió Nikita Mazepin tras ser expulsado de la Fórmula 1

Ha pasado menos de un año desde que Haas anunciara de forma unilateral la marcha de Nikita Mazepin, decisión que el equipo estadounidense tomó luego de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que no había hecho más que deteriorar la imagen pública del piloto, bastante tocada ya desde antes de llegar a la Fórmula 1. Su salida generó mucha controversia, pero todo se enfocó en el conflicto entre ambos países y pocos se acordaron del protagonista, que se fue por la puerta de atrás.

Pasaron los meses y Mazepin reapareció semanas atrás, cuando la máxima cerró la temporada en Abu Dhabi. Se lo vio animado, con ganas de regresar pero luego, mediante una publicación en las redes sociales, detalló todo lo que vivió y sacudió a los fanáticos con sus revelaciones. Primero contó su alegría por estar en el circuito y luego detalló punto por punto lo sufrido.

Con su relato, Mazepin aconsejó a Mick Schumacher.

"Es bueno estar como invitado y ver a viejos amigos. Me hizo pensar en algunas palabras de sabiduría que puedo compartir con Seb (Vettel), Daniel (Ricciardo) y Mick (Schumacher) mientras se preparan para seguir adelante. Entonces, esto es lo que les espera...", escribió Mazepin en alusión a los pilotos que no estarán en la próxima temporada.

Luego, detalló: "Paso 1: Negación. Te encontrarás dando vueltas alrededor de tu edificio. No cometas el error que yo cometí: enciende tu cronómetro. Es muy posible que otro equipo de F1 esté interesado en tus resultados y no tendrás aguantar los siguientes cuatro pasos. Paso 2: Ira. Culpas a todos menos a ti mismo por tener que dejar la F1. En particular, al equipo de filmación de Drive to Survive. Ves las carreras obsesivamente y gritas a la pantalla. Paso 3: Negociación. Organizas una conferencia de prensa en la que pones cara de valiente y agradeces al director del equipo que te despidió con la esperanza de que tu sonrisa alegre y tu encanto natural te permitan obtener un lugar en un nuevo equipo".

"Paso 4: Depresión. Beber, ir de fiesta en un yate, dormir y aumentar cinco libras. Repetir una y otra vez. No será una etapa fácil de superar, pero sus amigos lo apreciarán. Paso 5: Aceptación. Felicitaciones. Has llegado al Gran Premio final donde se te muestra la salida. Dejas de obsesionarte con la F1 y empiezas a pensar en tus próximas etapas... mientras te mantienes en forma y te mantienes ¡La puerta está abierta para un regreso!", cerró.

En diálogo con Car And Driver, Nikita señaló directamente al compromiso con el grupo reivindicativo que lidera, pero sin perder de vista lo que ha sido su sueño desde que era niño, regresar a la Fórmula 1. "Existe el deseo, por supuesto, de seguir compitiendo en el automovilismo. Mi objetivo es volver a la Fórmula 1, así que esa es la dirección en la que trabajaré", avisó.