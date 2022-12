Inglaterra goleó contundentemente a Senegal y se metió en los cuartos

Inglaterra fue de los pocos candidatos, por no decir el único, que no sufrió una sorpresa en la fase de grupos. Pese a no maravillar con su fútbol, el equipo del cuestionado Gareth Southgate llegó a los octavos de final sin problemas y así también los superó: goleó a Senegal para meterse en los ocho mejores del Mundial de Qatar 2022.

Los Leones de Teranga, apodo del conjunto senegalés, tuvo varias chances para abrir el marcador en el primer tiempo y hasta estaba mejor parado que su rival. Sin embargo, dos contragolpes letales de Inglaterra que Jordan Henderson y Harry Kane cerraron con gol fueron golpes demasiado duros para los africanos.

En el segundo tiempo, las estrellas de Inglaterra, con Kane y Jude Bellingham en un nivel sublime, liquidaron el encuentro con facilidad. Con otra combinación de toques rápidos, Bukayo Saka selló la goleada con una linda definición.

Ahora, Inglaterra protagonizará una verdadera final anticipada. En los cuartos de final, los Tres Leones se verán las caras nada menos que ante Francia, que superó a Polonia en el primer turno del domingo mundialista.

El encuentro entre ingleses y franceses será el próximo sábado a partir de las 16 horas. Por nombres, circunstancias e historia, promete ser uno de los mejores partidos del Mundial de Qatar 2022.

El minuto a minuto de la goleada de Inglaterra a Senegal

8'- Interesante jugada preparada de Inglaterra

22' - Chance clara para Senegal: sigue 0-0

31' - Buena atajada de Pickford, que le ahoga el grito a Ismaila Sarr y todo Senegal

39' - ¡Gol! Contra letal de Inglaterra para que Henderson ponga el 1-0

45' - ¡Golazo de Kane! Otro contragolpe furioso de Inglaterra para el 2-0

57' - Linda definición de Saka para el 3-0 de Inglaterra

73' - Senegal intentó descontar de tiro libre