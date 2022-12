El desafiante mensaje de un piloto de Turismo Carretera a Max Verstappen por el Argentina-Países Bajos

El próximo viernes, desde las 16, la Selección argentina jugará por los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Países Bajos y los fanáticos de la Scaloneta ya comenzaron a palpitarlo. Uno de ellos es Facundo Ardusso, piloto de Turismo Carretera y muy futbolero, quien se animó a realizarle un particular desafío a Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1.

La publicación de Ardusso.

El Flaco de Las Parejas no anduvo con vueltas y le mando un mensaje directo en las redes sociales con una propuesta. "Hola @Max33Verstappen! Apostamos algo para el Viernes 16 hs.? #Mundial2022", escribió en su cuenta de tuiter e inmediatamente su posteo generó la reacción de muchos usuarios que se sumaron al desafío.

Verstappen es confeso fanático del PSV, que cuando se consagró campeón de esta temporada escribió: “El es el número 1. Sigue siendo el número 1. Max Verstappen, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1". Además mantiene una enorme simpatía con el Barcelona de España y posó, tiempo atrás, con una camiseta argentina durante el Gran Premio de Brasil de 2018.

Verstappen con la celeste y blanca.

Ardusso, que también había retado a Daniel Ricciardo luego de que se confirmara que Argentina iba a enfrentar a Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo, jugó en la primera de Sportivo Las Parejas y ahora ejerce como vicepresidente redoblando su esfuerzo en el tiempo libre que le deja el automovilismo. Además superó una prueba para jugar en las inferiores de River pero decidió volverse a su ciudad ya que la pasión por los fierros ganó la pulseada.

"Recuerdo que superé la primera prueba, luego pasé otra selección más y de ahí me mandaron directo al Monumental. Llegué al estadio con mis ilusiones a cuestas y mucha timidez. Dormí tres días en la pensión de River pero finalmente no asistí a la tercera convocatoria, me volví a Las Parejas, estaba convencido de que mi destino era el karting porque soñaba con llegar al automovilismo grande", contó el piloto que es fanático del Millonario y tiene una estrecha amistad con Leo Ponzio y Scocco.