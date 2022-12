Caos y "apretada" al Tata Martino en su vuelta a México tras quedarse afuera en grupos

Gerardo Martino no fue bien recibido en su vuelta a México tras la decepcionante eliminación de la selección azteca en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y, en su llegada al aeropuerto, fue increpado por hinchas mexicanos.

Caos a la llegada del Tri a México.



Gerardo Martino en medio de una nube de cámaras y reporteros.



Tres aficionados lo encararon pero “Tata” no respondió, si bien Norberto Scoponi y otros auxiliares del DT argentino tuvieron un intercambio verbal con ellos.@ESPNmx pic.twitter.com/GMbrhaNGMo — León Lecanda (@Leonlec) December 4, 2022

En medio de una catarata de cámaras y micrófonos, desde que se bajó del avión hasta que llegó a la camioneta que posteriormente lo trasladó a su domicilio personal, el Tata fue escoltado para que casi ni hubiera contacto entre él y aquellos hinchas que se acercaron hasta el aeropuertos para mostrarle su disconformidad con la performance de México en el Mundial.

“Nada más viniste a robar Tata”



CAOS en la llegada de Gerardo Martino a CDMX ??



Recibió insultos por parte de algunos aficionados. @TUDNMEX pic.twitter.com/8cfrCdvr6e — Alan Lara (@alanlarav) December 4, 2022

Martino, lejos de entrar en polémicas, se mantuvo al margen de todo tipo de preguntas e insultos con gesto adusto, y no emitió expresión alguna en todo el camino.

El que no tuvo la misma reacción fue Scoponi, su ayudante, quien sí discutió feo con un hincha mexicano.

Martino dejó de ser el DT de México (foto: EFE).

Tras ser eliminado en fase de grupos, en la misma zona de la cual fue parte la Argentina, Martino anunció su renuncia al cargo de DT de México: "Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer. No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta".