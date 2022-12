La sincera autocrítica de Carlos Sainz luego de un enredado comienzo: "La verdad es que..."

Carlos Sainz (Audi) admitió que no le salió como deseaba la prólogo del Rally Dakar 2023, en la que fue sexto, a catorce segundos del vencedor, su compañero de equipo Mattias Ekstrom. "El prólogo era un trazado marcado por una máquina en una explanada y la verdad es que no me ha salido muy bien. Era difícil de memorizar, pero no hay que buscar excusas", comentó.

El madrileño se congratuló de que "el coche no ha tenido ningún tipo de problema" en los primeros kilómetros del Dakar y ya mira al futuro. "Mañana empieza la fiesta y saldré desde el quinto puesto. En el Dakar nunca te puedes fiar. En cualquier momento hay un sitio que no está claro, te puedes despistar, perder tiempo, o pinchazos, cada día hay que estar con los ojos abiertos", avanzó.

Sobre si la victoria de su compañero de equipo, Ekstrom a manos del otro Audi, le daba confianza en que pudieran hacerse con la victoria este año, aseguró que aún faltan unos días para poder saberlo, y destaca los puntos fuertes que tiene él: "Teóricamente, las dunas fueron donde mejor nos defendimos, y pienso que este año debería de ser así".

"Creo que saldremos quintos mañana si no hay sorpresas, hacerlo más atrás sería mejor, pero quinto tampoco es malo. El año pasado fue en el hotel, esperando los primeros días, pero hoy en el vivac, estamos tranquilos, para ir pronto a la cama, seguro que no habrá ninguna fiesta. No esperaremos [para tomar las tradicionales uvas en España] a las doce, iremos a descansar, y no sé si habrá algo especial en el equipo, tampoco he preguntado, pero no creo que haya cosas diferentes a lo normal", cerró.

Mañana se disputará la primera etapa, que tendrá 367 kilómetros de especial y se disputará íntegramente en el Sea Camp. Será un bucle completo que exigirán hacer gala de una conducción polivalente. Tramos pedregosos, precederán a unas pistas arenosas. Para rematar el programa, los novatos tendrán ocasión de poner a prueba sus capacidades con las primeras dunas.