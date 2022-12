La felicidad de Franco Caimi por volver a ser parte de la travesía

En noviembre del 2021, Franco Caimi vivió una difícil situación que atravesó por sus ganas de seguir intentándolo. En las redes sociales anunciaba que, debido a una caída durante un entrenamiento con su moto, había sufrido lesiones que no le permitieron estar en la edición 2022 del Rally Dakar. Pero ese golpazo no lo derrumbó y ahora está de vuelta.

"Estoy muy contento de poder estar presente después de la lesión que me dejó afuera un mes antes de que se largué la edición pasada. Agradecido de poder volver. Me siento bien físicamente, el equipo ha hecho un gran esfuerzo también para mejorar algunos aspectos para ser competitivos, así que estoy muy motivado y con muchas ganas de largar", expresó el mendocino.

La preparación de Caimi fue muy intensa y antes de confirmar su retorno al Dakar, participó en los rallyes de Marruecos y Andalucía donde sacó muchas conclusiones que le permitirán mejorar durante la travesía: "El Rally de Marruecos fue una competencia bastante particular. Era mi primera vez en Agadir".

"No me terminé de sentir cómodo ni con el terreno ni con la moto. Me alegro de haber llegado sano, porque fue muy desafiante. En Andalucía fue todo muy complicado. Tuve una caída en el prólogo a raíz de una falla técnica, pero pude seguir en carrera. Al final nos dio un buen parámetro. Obtuvimos mucha información positiva y un horizonte de hacia dónde queremos ir". explicó.

Sobre el objetivo planteado para la competencia, contó: “El Dakar es una carrera muy dura que hay que respetar, pero la ambición siempre está. El objetivo es terminarla y confío en mi trabajo, como también en el del equipo Hero MotoSports. No podría arriesgar un resultado final. Sí puedo decir en cambio que estaré en muy buenas condiciones para la partida".