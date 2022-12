El shakedown previo a la largada del Dakar generó importantes deserciones

A horas de comenzar una nueva edición del Rally Dakar, hay varios pilotos que no podrán ser parte de la largada que se realizará mañana en el Sea Camp. La primera baja fue la del argentino Julio Estanguet, a quien le diagnosticaron una trombosis y se encuentra hospitalizado en Yanbu, donde será controlado hasta que pueda regresar al país.

"Iba a ser mi despedida del Dakar, pero no la quería así. Estuve cuatro días con dolor intenso y estaré unos días en el hospital. Y no sé cómo volveré a Argentina porque me han recomendado no volar en unas semanas", le dijo a Campeones.

Fernando Sanchís.

Pero, durante el shakedown realizado ayer, hubo algunos accidentes que causaron deserciones importantes. El motociclista español Ignacio Sanchís sufrió una dura caída mientras probaba su KTM y fue trasladado al hospital con un diagnóstico inicial de fractura de clavícula y posible luxación de cadera en la unión con el fémur.

"Vi que había gente que se había salido de la pista y en la segunda vuelta decidí probar a pasarlo por fuera. Pero en medio de la pista había un montículo que no he visto hasta que estaba en lo alto de la cresta y no pude evitarlo. Prácticamente me he desmayado del dolor. Me han puesto anestesia, me han recolocado el fémur, y en cinco o seis días me han dicho que intervendrán para colocarme una placa en la clavícula", dijo el español.

Otro que no podrá tomar la salida es Konrad Dabrowski, uno de los favoritos de motos, campeón FIM de Bajas. El polaco ha sido operado urgentemente de apendicitis en su país y no ha podido viajar a Arabia. Quienes la sacaron barata fueron Ferdinando Brachetti y Matteo Casuccio, que volcaron con su Polaris, pero solamente fueron daños que no le impedirán estar en la rampa.

Este año la organización ha previsto un tramo de shakedown específico para cada categoría (coches-t3-t4, motos-quads y camiones), un formato diferente al de otras ocasiones, en el que era compartido por todas las categorías generándose así alguna que otra situación de riesgo que ahora se ha querido evitar.