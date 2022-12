El alarmante aviso de Kevin Benavides a horas de comenzar un nuevo Dakar: "Es algo absurdo"

Kevin Benavides será, sin dudas, la principal esperanza argentina en las motos. El ganador del Rally Dakar 2021 llega a esta cita dentro del equipo KTM oficial, uno de los más importante y con mayor tradición dentro de la competencia ya que se ha quedado con el primer lugar del podio en 18 oportunidades. Si bien tendrá como compañeros a otros potenciales vencedores, el salteño sabe que candidato y eso no le pesa: "Estoy afianzado dentro de la estructura y muy entusiasmado".

"Llego más firme en lo físico. En otros años arrastraba algunas lesiones y esta vez no es así. Es el segundo año en el equipo KTM, que tiene gran prestigio dentro de este ambiente y en lo que respeta a la moto se reforzó el diseño del chasis, hay una evolución que me permitirá ir a fondo desde el primer día de competencia", agregó Kevin.

Esta edición tendrá algunos cambios reglamentarios en las motos. Uno de ellos será que quienes abren ruta (ganadores del tramo anterior), tendrán una bonificación de tiempo hasta la mitad del tramo siguiente: "Eso ayuda a compensar los tiempos que se pierden al abrir la pista. A mi me gusta abrir pista. Veremos cómo influye en la carrera, pero la medida fue bien adoptada por los participantes".

Pero hay otra modificación que no fue bien recibida por Benavides y tiene que ver con la velocidad máxima, que a partir de ahora es de 160km/h: "La llaman de seguridad, pero para mi no lo es… Es muy difícil ir a 160 km/h y estar controlando la velocidad. De no tener un sistema como el que usaremos nosotros, y entiendo que otros equipos, es imposible ir a 160 y mirar la velocidad para no pasarte. Y a eso hay que sumarle que te penalicen por pasarte por un kilómetro… Eso también es algo absurdo".

"Ya dije que es una regla que me parece que no está bien porque además generará una diferencia mayor entre los pilotos de fábrica y los amateurs porque no contarán el dispositivo que lo ayude a controlar la velocidad", explica. Sobre la preparación para la gran aventura, contó: "Este año se ve que será más duro, con mucha técnica. Y en la segunda semana nos meteremos en el "Empty Quarter". Allí sólo hay dunas. No hay otra cosa. Desde lo físico será complejo, se pondrá pesada la carrera, arrastrando además el cansancio. Hay que estar bien mentalizado y por supuesto aguantar físicamente".

"Arrancamos a las 4 o a las 5 de la mañana y la temperatura suele estar en 4 grados, en 0 grados. El sol sale recién a las 7, pero pega a las 9 y entramos en calor. Se sufre mucho el frío. Será más duro también porque no tendremos comodidades, ya que bajamos del avión y vamos al desierto, al campamento. Serán más días de convivencia y de menos comodidades, por lo que estaremos bien enfocados en la carrera", cerró Benavides.