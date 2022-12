Por qué Messi no pudo ir al vestuario a festejar tras vencer a Australia: "Me…"

Lionel Messi fue nuevamente determinante y su gol sirvió para que la Selección argentina abra un partido que estaba muy cerrado por el planteo que presentó un rival que nunca se entregó. Luego de la victoria ante Australia, con las revoluciones más bajas, el rosarino habló con todos los medios que se lo pidieron y reveló que se perdió el festejo de sus compañeros.

El motivo, él propio Leo lo cuenta. "No estuve en el vestuario, me tocó el doping. Recién llegué y no pude disfrutar nada. Me bañé rápido, me estaban esperando y no pude disfrutar nada", contó.

Luego, con respecto al apoyo de su familia, que estuvo en todos los partidos, Messi confesó la emoción que le genera: "Poder ver a mis hijos porque ya son grandes, entienden y lo sufren. El resto de la familia ya estuvo en otros Mundiales y Copa América", y continuó: "Ver desde adentro como Thiago lo siente y sufre es algo espectacular. Está ilusionado y feliz como todo argentino".

Messi se rindió ante el apoyo de los hinchas: "Es una hermosura compartir este momento de tanta felicidad con esta gente, que hizo un gran esfuerzo para venir. Esa unión que hay hace un tiempo es muy linda. Teníamos las ganas y la ilusión de volver a juntarnos con esta gente, es increíble como viven los partidos, nos transmiten la alegría, pasión y energía".

Messi, que cumplió hoy el partido número 1000 de su carrera profesional, marcó por primera vez en un choque de eliminación directa de los mundiales: sus ocho goles anteriores habían sido en encuentros de fase de grupos.