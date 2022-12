El sincericidio de Mbappé sobre la final perdida ante Argentina: "Creo que nunca será…"

Kylian Mbappé cree que nunca va a poder digerir la derrota en la final del Mundial de Qatar ante la Selección argentina pero afirmó estar centrado en su club, el París Saint-Germain (PSG), y restó importancia a posibles polémicas por las celebraciones de los futbolistas argentino tras conseguir el título.

"Creo que nunca será digerido. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección", dijo el futbolista a la prensa francesa tras el encuentro liguero disputado con el Estrasburgo, que terminó con una agónica victoria.

Mbappé no logra digerir la derrota.

En sus primeras declaraciones tras el retorno del Mundial, Mbappé admitió que los últimos días fueron difíciles, pero dijo que le "hace bien" volver a jugar a su club -fue, de hecho, clave para la victoria del PSG anoche (2-1)- y sentir el cariño de sus aficionados. "He intentado volver con la mejor energía posible", aseguró.

Consultado sobre si había hablado con su compañero de equipo pero rival en la final, Lionel Messi, y por las celebraciones argentinas de la victoria, Mbappé rechazó sumarse a cualquier polémica. "Hablé un poco con él tras el partido. Le felicité porque era la búsqueda de una vida para él. Para mí también, pero yo fallé y hay que ser siempre buen jugador".

"Los festejos de los argentinos no son mi problema. Pienso siempre que no hay que malgastar energías en cosas que no merecen mayor importancia. Ahora tengo la cabeza puesta en dar lo mejor para mi club. Porque perder esa final me hizo vivir horas complicadas. Por eso me sentí mejor cuando hoy ganamos y pude convertir el último gol. Porque mi club no tiene la culpa de que hayamos perdido la final del mundo con la selección de Francia. Ahora tengo que dar todo por PSG", cerró Mbappé.