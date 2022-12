El Rally Dakar no arrancó y la legión argentina tiene su primera baja

El próximo sábado, con un prólogo de once kilómetros, se pondrá en marcha una nueva edición del Rally Dakar pero en la previa se confirmó una mala noticia para el deporte argentino. Es que Julio César Estanguet (Quads) no podrá ser parte de la competencia y está hospitalizado. El cordobés iba a disputar su quinta travesía, lo que marcaría el final de su carrera deportiva.

Sin embargo, durante el viaje a Arabia Saudita, sintió una inesperada molestia en una de sus piernas y, apenas arribó, se acercó hasta el hospital montado por la organización para ser revisado. Fue ahí donde, luego de una series de pruebas, le detectaron que padecía una trombosis que lo sacó de carrera, horas antes de ponerse en marcha.

Julio César Estanguet.

En diálogo con el sitio Campeones, contó lo ocurrido: "Estoy muy triste. Pasé toda la noche llorando, tratando de administrar esto que me pasa. La verdad que nunca me hubiera imaginado esta situación. Estar acá, a punto de largar y no poder hacerlo, es duro".

"Tuve tres vuelos y en el segundo sentí como un cosquilleo en la pierna. Pensé que era parte de calambres por el entrenamiento, pero en el tercero el dolor se puso insostenible. Me acredité y fui directamente al hospital del Dakar. Cuando me vio el médico, se dio cuenta que no era un calambre, me hicieron estudios y me dijo que tenía trombosis", contó Estanguet.

Luego, agregó: "Me derivó a un hospital de Yanbu, me hicieron estudios y el diagnóstico fue trombosis en el gemelo a la altura de la rodilla, así que estoy internado por unos días. No sé cuando tendré el alta, pero no tengo ninguna posibilidad de poder correr. Debo cuidar mi salud, pensar en recuperarme, en como restaurarme para que me den una fecha para poder tomar un avión".

"Serán varias semanas así que tengo que rearmar la logística. Tengo el apoyo total de la organización, cuidándome, brindándome ayuda para solucionar esta situación. Lamentablemente este Dakar no es para mí. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, esta era mi última carrera, iba a ser mi despedida y no lo pude hacer", cerró amargado.