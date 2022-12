Escándalo en el tenis: fuerte acusación contra Camila Giorgi, hija de un excombatiente en Malvinas

La tenista italiana, Camila Giorgi, hija de un argentino excombatiente de la Guerra de Malvinas (Sergio), se vio envuelta en un escándalo este lunes después de que haya sido acusada de falsificar certificados de vacunación contra el Covid-19 durante el 2021, que le permitían participar de distintos torneos en plena pandemia.

Camila Giorgi junto a Sergio, su padre, que a su vez es su entrenador.

Según informó el diario italiano, Giornale di Vicenza, la tenista de 30 años (actual 67° del ranking mundial) habría recibido certificados falsos para poder viajar a los países que exigían vacunas sin realmente estar inoculada contra el Covid-19.

Estos supuestos de pasaportes de inmunización fueron dados por los doctores Daniela Grillone Tecioiu, Erich Volker Goepel y Andrea Giacoppo, quienes habían sido arrestados y ahora están en libertad porque se consideró que no hay riesgo de fuga.

Si bien la agencia ANSA aseguró que Camila Giorgi no fue paciente de ninguno de ellos, de todos modos, podría haberles pedido el certificado por fuera. Durante el 2022 pudo participar de torneos, que no hubiera podido si realmente no estaba vacunada, como por ejemplo, el Australia Open, San José, el WTA 1000 de Toronto y Cincinnati y el US Open.

Todas estas pruebas contra la hija del excombatiente de Malvinas fueron presentadas a las autoridades de la Federación Italiana de Tenis, quienes analizarán los pasos a seguir.

En sus eventos más destacados como tenista, ganó 2 torneos WTA 250 y un Masters 1000. Llegó a ser N° 26 del mundo y alcanzó los cuartos de final en Wimbledon 2018.