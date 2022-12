Un campeón de América con Chile liquidó a Dibu Martínez tras sus festejos: "¿Quién es para…?”

Emilano Martínez ha sido uno de los jugadores más criticados tras la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El Dibu, pieza clave en la obtención de la tercera estrella de la historia mundialista de la Albiceleste, ha sido señalado por diferentes personalidades.

En esta ocasión, el que alzó la voz y manifestó todo su descontento con la actitud del arquero fue Mauricio Pinilla. El exjugador de la Selección de Chile liquidó al marplatense por sus festejos contra Mbappé (arriba del colectivo el Dibu alzó un bebote con la careta del francés).

El chileno liquidó al Dibu por su actitud en los festejos mundialistas.

"Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita (bebé) con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", expreso el chileno. Además, luego de que sus compañeros de ESPN Chile defendieran al número 23 diciendo que es campeón del mundo, soltó: "¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría... Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior".

A la hora de comparar la actitud de Martínez con la que tuvieron los jugadores de la Roja tras ganar las dos Copas América, Pinilla recordó: "Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi?"

"¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales", sentenció Pinilla, sin moverse de su postura de señalar con el dedo la actitud del arquero campeón del mundo.