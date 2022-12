Bomba: la final de la Libertadores 2023 podría jugarse en el estadio de un grande de Argentina

Pese a que los festejos por la Copa del Mundo siguen muy presentes en Argentina, ya hace una semana se apagaron las luces del Mundial de Qatar 2022. Esto significa que los ojos de los hinchas vuelven a posarse en la Copa Libertadores, la gran obsesión de los clubes del fútbol doméstico. A espera de una confirmación oficial, desde Brasil anunciaron que la final del torneo más importante a nivel continental podría disputarse en un estadio icónico: el Antonio Vespucio Liberti, más conocido como el Monumental.

El nuevo Monumental, ¿sede de la final de la Libertadores?

Según informó el periodista Sergio du Bocage, la Conmebol estaría entre dos escenarios para celebrar la final única de la próxima Libertadores. Una de las opciones sería Colombia, con el Metropolitano de Barranquilla como posible sede, o nada menos que la cancha de River.

Este año, la dirigencia del Millonario comenzó las refacciones del estadio para modernizarlo y ampliar la capacidad a más de 80 mil espectadores. Sin dudas, su designación para una gran final de Copa Libertadores era sólo cuestión de tiempo. Sin embargo, todavía se trata de meras versiones periodísticas.

El hecho de que el Monumental sea sede para la definición del certamen sudamericano más importante le agregaría un valor extra a la candidatura de River a salir campeón. Sin embargo, también podría ser una presión extra en su camino.

La Conmebol decidió adoptar la modalidad de final única en cancha neutral para todas sus competencias desde 2019. En aquella edición de la Libertadores, el Millonario cayó ante Flamengo en Lima. En años posteriores, el Maracaná (2020, Santos vs Palmeiras), el Centenario de Montevideo (2021, Palmeiras vs Flamengo) y el Monumental de Guayaquil (2022, Flamengo vs Athlético Paranaense) albergaron la definición. Sin embargo, los precios de las entradas, sumada a la dificultosa movilidad de los hinchas, hicieron que ninguno de los tres marcos lucieran al 100% de su capacidad.