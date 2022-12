Tras su lapidaria crítica a Di María, Toti Pasman pidió perdón: "Me faltó..."

Siete días pasaron del triunfo ante la Selección de Francia en el marco de la final del Mundial de Qatar 2022. El pasado domingo, la Selección argentina logró cortar la racha de 36 años sin títulos mundialista y, finalmente, logró bordar la tan ansiada tercera estrella de su historia en el escudo de AFA.

Ángel Di María, quien había sufrido una lesión muscular ante Polonia en la primera ronda, volvió a ser clave en el equipo de Lionel Scaloni. Al Fideo le hicieron el penal para el primer gol de Messi y, además, él mismo abrochó una gran jugada colectiva que significó el 2-0 parcial en el estadio Lusail.

El actual atacante de la Juventus de Italia fue uno de los jugadores más criticados en los últimos años hasta que, con sus goles importantes, logró revertir la opinión de aquellos que dudaban de su continuidad con la camiseta de la Selección argentina. En este contexto, un reconocido periodista salió a pedirle disculpas públicas por sus dichos.

Parte de mi descargo del caso Di María. Me equivoqué, disculpas. Sos crack fideo, toda la gloria para vos, más que merecidauD83CuDFC6uD83CuDDE6uD83CuDDF7??uD83DuDC4F pic.twitter.com/bwyxiqkZAb — Juan Carlos Pasman (@TotiPasman) December 19, 2022

Se trata de Juan Carlos Pasman. El periodista ante las cámaras, mismo medio por el cual apuntó contra el campeón del mundo, realizó su descargo. "Parte de mi descargo del caso Di María. Me equivoqué, disculpas. Sos crack fideo, toda la gloria para vos, más que merecida", escribió Toti en su cuenta de Twitter.

"Perdón por haber dudado. Me faltó paciencia. Creí que su ciclo estaba terminado como el de Higuain, Mascherano, Rojo, Biglia, Romero, y Lavezzi por citar algunos nombres, después de los mundiales de Sudafrica, Brasil y Rusia. Me equivoqué, Lo dije después de la final del Maracaná el año pasado, y lo repito ahora. Ángel demostró en las dos finales su pasta de crack, que no estaba terminado, que tenía ganas de revancha, de romper la pared, y vaya si lo consiguió, metiendo los goles más importantes de su carrera, en el Maracaná y en Lusail, ante Brasil y Francia nada menos", argumentó el periodista.

Además, Pasman añadió: "Felicitaciones a su esposa Jorgelina también, mujer de fierro que siempre estuvo al lado de su marido para sostenerlo en los momentos más difíciles de su carrera, cuando aparecían lesiones traicioneras que no lo dejaban brillar en la Selección argentina. Hasta lo tuvo que sufrir y pelear en este mundial de Qatar, cuando una lesión muscular ante Polonia casi lo deja afuera de la copa, luchó, trabajó, se recuperó, y la rompió toda en la final. Ganaste Fideo, campeón del mundo, gloria eterna, felicidades crack".

Para finalizar, sobre aquellas críticas que dio en su programa en canal América, sentenció: "La forma que yo elegí, quizás, no fue las mejor. Tampoco es para rasgarme tanto las vestiduras. Hice un show en televisión, no quedó bien; en su momento me escribió la mujer, sé que le molestó. Y no tengo problema en poner la otra mejilla, que ya la puse el año pasado, después del gol del Maracaná. Pero no importa. Di María se vuelve a destacar en el Mundial”.