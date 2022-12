La emocionante sensación que Rafa Nadal reveló que le agarró al ver a Messi campeón del mundo: "Se me..."

Estas cosas también solamente las genera alguien como Lionel Messi. El tenista español, Rafael Nadal, muy futbolero por cierto, reveló en una entrevista que le dio al diario madrileño As, después de que este lo premiara como el mejor deportista del año por sexta vez, que estuvo siguiendo de cerca la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia y que, en el momento en el cual Leo marcó el 3-2 parcial, se puso a llorar de la emoción.

Messi pudo salir campeón del mundo en Qatar 2022.

"Cuando Messi hizo el tercer gol, se me saltaron las lágrimas. Que alguien tan grande culminara con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo. Lo disfruté y me emocioné. Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz", reveló -aún tocado- Rafa Nadal.

Y es que Messi, por lo que le ha dado al fútbol, generó (así como con Nadal) que en todo el mundo hubiera muchísima gente que, luego de que su selección quedase eliminada, quería que Argentina terminase campeón sólo para ver a Leo feliz cumpliendo su sueño.

Después de cuatro intentos fallidos, Messi terminó regalándole la tercera Copa del Mundo de su historia a la Argentina, y con una actuación a la altura de lo grande que es: 7 goles (dos en la final) y 3 asistencias en 7 partidos.