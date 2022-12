El salto que podría dar Alexis Mac Allister después de su gran Mundial

La participación de Alexis Mac Allister en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina fue un salto de calidad impresionante. El jugador del Brighton & Hove Albion de Inglaterra fue importantísimo para que el equipo de Lionel Scaloni levantara la Copa del Mundo, y otros clubes ya lo reconocieron. El volante pampeano, de hecho, podría recibir una oferta por parte de otros grandes ingleses en el próximo mercado de pases que comienza en enero: Arsenal, al igual que Tottenham, se sumó a la lista de interesados.

Alexis Mac Allister podría pasar a un grande de Inglaterra.

Según informó el diario The Sun, Arsenal es otro de los clubes que buscaría a Mac Allister a partir de enero, después de la importantísima participación del mediocampista argentino de Brighton en el Mundial de Qatar. El volante, titular indiscutido después de un par de temporadas de pleno crecimiento, sería seguido de cerca por los Gunners.

Brighton, que aparece séptimo en la tabla de la Premier League por encima de un grande como Chelsea, podría perder a uno de sus jugadores clave si llega una buena oferta por el futbolista de la Selección argentina.

La información que publica The Sun es que Tottenham sería otro interesado, pero también reporta que el Diario AS de España indicó que Atlético de Madrid podría juntar a Mac Allister con Nahuel Molina, Ángel Correa y Rodrigo De Paul, otros tres campeones del mundo. En los Spurs, por otra parte, está Cristian "Cuti" Romero, otro integrante de la Scaloneta, en tanto que Arsenal no tiene a ningún argentino con el que compartir plantel.

El CEO de Brighton, Paul Barber, aseguró que el club buscará seguir con el volante argentino en el plantel: "Mac Allister tiene un contrato vigente hasta 2025 y Brighton tiene una opción para extenderlo hasta 2026, aunque será un bonito problema conservarlo".

"Sabemos que Mac Allister es atractivo para muchos clubes, pero esperamos poder mantenerlo el mayor tiempo posible. Por supuesto que hay equipos que son más ricos que Brighton y tienen la oportunidad de ofrecer a los jugadores un nivel superior, no somos ingenuos", añadió el CEO del club inglés. ¿Cuál será el futuro del argentino campeón del mundo?