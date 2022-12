El picante descargo de Pipo Gorosito en Twitter por la renovación de un jugador: "Para que se dejen..."

Qué bronca se agarró Pipo... Se trata de Néstor "Pipo" Gorosito, entrenador de Gimnasia de La Plata, que salió al cruce en Twitter por "mensajes mentirosos" que se generaron por la renovación de un jugador del Lobo, Cristian Tarragona, de quien surgió la versión de que el técnico no lo quería en el plantel.

Para que se dejen de mandar mensajes mentirosos, Tarragona tuvo un rendimiento extraordinario con nosotros, era junto a Rey ,Cardozo,Morales,Alemán y Sosa la columna del equipo. Si el club x cuestión económica no puede ,no me hagan cargo a mi. — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) December 23, 2022

Gorosito realizó un fuerte descargo en redes sociales: "Para que se dejen de mandar mensajes mentirosos, Tarragona tuvo un rendimiento extraordinario con nosotros, era junto a Rey, Cardozo, Morales, Alemán y Sosa la columna del equipo. Si el club por cuestión económica no puede, no me hagan cargo a mí".

El futbolista en cuestión, Tarragona, lleva varios meses lastimado y se recupera de una severa lesión ligamentaria, mientras que Gimnasia se encuentra con graves problemas económicos y todavía no renovó el contrato del jugador, que se vence a fin de año.

Y según informaron algunos medios platenses, Gorosito no querría tener en cuenta al jugador, al mismo tiempo que las pretensiones económicas del delantero serían muy altas. Por ese motivo, el entrenador habría salido a aclarar las cosas y pegó fuerte en Twitter.

Por otra parte, el Lobo sigue sin comenzar la pretemporada. Originalmente, Gimnasia iba a comenzar los entrenamientos el jueves 8 de diciembre pero, por un reclamo de los jugadores por sueldos impagos, decidieron no arrancar a trabajar y no hay una fecha definida para el regreso. Los sueldos que debe el club platense no cobran sueldos ni primas desde septiembre y les deben premios desde marzo, incluido el aguinaldo.

Por ese motivo, de hecho, el arquero Rodrigo Rey decidió no renovar su contrato y se iría libre en diciembre a Independiente. El nuevo presidente, Mariano Cowen, se refirió en su asunción a las condiciones económicas del club y explicó: "Primero hay que ir a lo urgente, sin dejar de lado lo importante. En diciembre hay que resolver la renovación de contratos que se vencen, la pretemporada y un montón de cuestiones. Lo voy a llamar a Gorosito".

Con la durísima situación de Gimnasia en cuanto a lo económico, con contratos por vencer y un delicado momento en pleno conflicto con los futbolistas, Tarragona podría no renovar e irse libre próximamente.