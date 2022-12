Un ojeador del City reveló por qué no compraron a Enzo Fernández junto con Julián Álvarez: "No tenía..."

Luego de que la cotización de Enzo Fernández se disparara exponencialmente a causa del tremendo Mundial de Qatar 2022 que hizo, en el cual además fue elegido como el mejor jugador joven, un ojeador del Manchester City salió a revelar que, en el momento en el cual concretaron la llegada de Julián Álvarez, también podrían haber cerrado a la otra joyita de River. Explicó que, pese a que su nombre estaba en carpeta, no lo compraron porque no habría tenido lugar en el equipo. Su hipotético arribo estaba directamente ligado a una salida de Bernardo Silva al Barcelona, que no se terminó dando.

Enzo Fernández, pieza clave de la Selección campeona en Qatar 2022 (foto: EFE).

"Podríamos haber fichado a Enzo Fernández. Incluso nos hubiera costado menos de lo que le costó al Benfica, pero no teníamos sitio para él en el plantel y no iba a jugar. ¿Qué haría el técnico con Gündogan, Bernardo Silva y Rodri? Si el Barcelona hubiera puesto el dinero que pedimos por Bernardo Silva (100 millones de euros) habríamos fichado a otro jugador. Bernardo no se fue porque el Barcelona no tenía el dinero", explicó John Patsy, integrante del área de scouting del Manchester City, clave para la llegada de Álvarez, en uno nota que le dio a Cadena SER.

El Mundial de Enzo Fernández fue impresionante, desde sus ingresos contra Arabia Saudita y México hasta la final, y en plena competencia surgió la información de que ya habría firmado un pre contrato millonario para sumarse al Liverpool (competidor directo del City) en junio del 2023.

El Liverpool de Klopp habría cerrado un pre-acuerdo con Enzo Fernández.

Si bien todavía no se dieron a conocer los montos de la supuesta operación, vale la pena recordar que Enzo Fernández tiene una cláusula de rescisión en Benfica que asciende a los 120 millones de euros. En Portugal lleva 3 goles y 5 asistencias en 24 partidos.

En julio de este año, tras los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez, River acordó la venta de Enzo a Portugal en 10 millones de euros netos (cobró cinco al momento de la firma) por el 75% de su ficha y además estipuló el cobro de cuatro bonus de 2 millones cada uno, para redondear una cifra final de 18.000.000. El Millonario, además, posee un 25% de una futura venta.