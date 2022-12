¿Se retira en Newell’s? La reunión de Messi que revoluciona al fútbol argentino

Lionel Messi, capitán y emblema del seleccionado argentino que se consagró campeón del mundo en Qatar el domingo pasado, fue recibido por Gabriel Heinze, director técnico de Newell's Old Boys y excompañero suyo en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en el barrio Kentucky, de la ciudad de Funes, donde ambos residen.

Messi y Heinze en la Selección argentina.

Messi y su compañero Ángel Di María llegaron ayer por la tarde al aeropuerto de Rosario, y desde allí fueron trasladados en helicóptero hasta el barrio Kentucky, donde fueron recibidos en primer lugar por el exjugador de Central y del seleccionado argentino Cristian "Kily" González, con quien se fotografiaron abrazados.

Luego, el astro argentino se reunió con el Gringo y con Maxi Rodríguez, también ex compañero suyo en el seleccionado e ídolo de Newell's, según confió a la agencia Télam una fuente de la entidad leprosa. El encuentro fue seguido con entusiasmo por los hinchas que sueñan con que en el futuro el astro decida finalizar su carrera en el club del Parque de la Independencia.

La imagen que el fútbol argentino desea ver.

Justamente quien habló sobre esta posibilidad es Maxi, luego de que el Kun Agüero expresara que el 10 tiene un deseo por cumplir en su carrera y "No es volver a Barcelona". "El Kun es el Kun. No se puede quedar callado. Es difícil hablar esto porque después se hace una pelota gigante. No nos adelantemos a los hechos", dijo la Fiera.

Hernán Crespo, exjugador de la Selección, también opinó sobre el rumor y fue un poco más allá. "Yo no lo sé, pero adivino. Es un deseo también, pero va a tener que hablar con Chiqui Tapia porque va a tener que reestructurar todos los estadios", sentenció.