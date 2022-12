Qué le aconsejó el Dibu Martínez a Dybala antes de patear el penal en la final: "Me dijo..."

El delantero de la Selección argentina, Paulo Dybala, arribó a Córdoba después de los festejos en la Ciudad de Buenos Aires por la obtención del Mundial Qatar 2022 y reveló el consejo que le dio el arquero Emiliano "Dibu" Martínez para patear el penal contra Francia, en el marco de un acto en el que fue ovacionado. .

Visiblemente cansado por lo poco que durmieron él y sus compañeros tras la obtención de la Copa del Mundo, aseguró que lo que están viviendo "es algo inolvidable". "Estoy muy contento, gracias por venir a recibirme. Y ahora me voy a Laguna Larga a saludar a todos", expresó apenas arribó a Córdoba.

Luego, cuando llegó a su ciudad natal, afirmó: "Acá la gente sabe que soy Paulo". Posteriormente, el atacante contó que pateó al medio en la definición por penales en la final contra Francia, porque así se lo recomendó su compañero Dibu Martínez: "La verdad que cuando el técnico me llamó para entrar sabía que era por los penales, entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque obviamente no todos los días se juega una final del mundo".

"Cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota se hizo larguísimo, no llegaba más. Había hablado con el Dibu, me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo lo iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo pero escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla", reveló.

Respecto a los festejos en Buenos Aires, Dybala aseguró: "Lamentablemente no pudimos saludar a todos hoy, pero fue increíble, no hay dimensión. Estamos muy agradecidos a la gente que sufrió igual que nosotros y ahora está disfrutando igual que nosotros. Fue un día inolvidable por lo que nos tocó vivir, por lo que ustedes nos hicieron sentir"