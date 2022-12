La cruda confesión de la mamá de Papu Gómez sobre su hijo y el Mundial: "No pudo jugar porque…"

Alejandro "Papu" Gómez tuvo mucho protagonismo durante la primera parte del Mundial de Qatar, pero luego de lesionarse en los octavos de final ya no pudo ser tenido en cuenta. En ese momento, tras el partido con Australia, el jugador de la Selección argentina confesó que se había doblado el tobillo pero llevó tranquilidad.

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo. Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien", había dicho en su momento, pero este miércoles apareció en escena su mamá, Mónica, quien reveló lo que padece el Papu.

El Papu con su familia en Qatar.

"No pudo jugar porque se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible. No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho", agregó en diálogo con La Mañana De CNN por AM 950.

En la misma línea, agregó: "Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente". "Pero bueno, después dijo 'Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto', apoyar desde donde podía a sus compañeros", cerró Mónica.

Ayer, luego de la caravana que concluyó antes de tiempo, el Papu escribió un sentido mensaje en las redes sociales para agradecer el cariño de la gente. "No hay palabras para describir tanto pero tanto amor recibido ! Gracias país. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!!!", escribió en el posteo que tiene más de 1.3 millones de likes y miles de comentarios.