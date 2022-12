El insólito gesto de Papu Gómez con la multitud de hinchas que acompañó la caravana

Lamentablemente para los miles de argentinos que esperaron el micro de la Selección con los campeones del mundo, la caravana se terminó antes de tiempo. Algunos incidentes durante el recorrido hicieron que los futbolistas desviaran el recorrido para marcharse en helicópteros al predio de la AFA en Ezeiza. Pero durante el trayecto, pasaron cosas entre los jugadores y la gente.

Uno de los más activos con los fanáticos fue Alejandro Gómez. El volante del Sevilla es uno de los más queridos del plantel y cada ves que se lo pidieron, tiró unos pasos para la gente. Pero, además, fue protagonista de una particular situación que se terminó viralizando, ya que en un momento del recorrido agarró dinero y se lo lanzó a la gente que seguía el micro.

En el video no se observa si lo recaudó de sus compañeros o lo tenia en su poder, pero las imágenes recorren las redes sociales y generaron un intenso debate ya que algunos lo ven como un gesto desafortunado. Luego, ya más tranquilo y descansando en el predio, el Papu realizó un posteo donde no explica su reacción pero en el que agradece el apoyo.

"No hay palabras para describir tanto pero tanto amor recibido! Gracias paiís. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!!", escribió Gómez y acompañó la publicación con un video desde el micro donde se aprecia la multitud que los fue a recibir tras conseguir la tercera estrella mundial para la Selección argentina.

Pese a que solo pudo disputar la fase de grupos (no jugó las fases de eliminación directa por una lesión en el tobillo), Gómez fue viral a lo largo del Mundial por las comparaciones que se hicieron con David Beckham por un corte en el que intentó imitar al ex futbolista inglés. Además, luego de la final mostró que se había teñido el pelo también imitando al ex Manchester United, Los Ángeles Galaxy y PSG, entre otros clubes.