Tras una infartante fase de grupos, así quedaron los cruces de octavos de final

El Mundial de Qatar 2022, emocionante como cada cita mundialista, sigue avanzando. Este viernes se cerró la fase de grupos y, tras conocer la derrota de Brasil, que igual finalizó primero en su grupo, quedaron definidos todos los partidos correspondientes a los octavos de final.

La Selección argentina finalizó como primera del Grupo C y enfrentará a Australia en octavos de final.

Una parte del cuadro de Qatar 2022 es integrado por Países Bajos (1º del A) vs. Estados Unidos (2º del B), Argentina (1º del C) vs. Australia (2º del D) y Japón (1º del E) vs. Croacia (2º del F). El otro, uno de los últimos en definirse, lo protagonizarán Brasil (1º del G) vs. Corea del Sur (2º del H).

Así se jugarán los octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Mientras que del otro lado está conformado por Inglaterra (1º del B) vs. Senegal (2º del A), Francia (1º del D) vs. Polonia (2º del C) y Marruecos (1º del F) vs. España (2º del E). El partido restante lo jugarán Portugal (1º del H) vs. Suiza (2º del G).

1º llave de Qatar 2022

NED-USA (sábado a las 12)

ARG- AUS (sábado a las 16)

JAP-CRO (lunes a las 12)

BRA-COR (lunes a las 16)

2º llave de Qatar 2022

ING-SEN (domingo a las 12)

FRA-POL (domingo a las 16)

MAR-ESP (martes a las 12)

POR-SUI (martes a las 16)