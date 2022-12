La drástica decisión que tomó un histórico de Chevrolet y el Turismo Carretera

El autódromo San Juan Villicum será el escenario de la última fecha de la temporada, quinta de la Copa de Oro, del Turismo Carretera. El 11 de diciembre se conocerá quién será el nuevo campeón de la máxima y son varios los aspirantes al cetro, como también habrá varios que estarán ausentes teniendo en cuenta que no pelean por nada.

Y ese es el caso de Sergio Alaux. El histórico piloto de Chevrolet decidió no estar presente en la cita y además anunció la desvinculación del equipo de José Savino: “La verdad es que no fue un buen año. Y como ya tenía pensado no correr en San Juan, le avisé a Savino que no seguía el año que viene".

Sergio Alaux no estará en San Juan.

"Puntualmente no tengo nada de nada, hay alguna posibilidad chiquita con algún equipo, pero nada más que eso. Mi idea es seguir en el Turismo Carretera, pero lo quiero hacer bien. No me quedan muchos años en la categoría, así que quiero encararlo con un buen presupuesto que me permita ser competitivo”, le dijo Alaux a SoloTC.

De esta manera, el nacido en Pigüé le pone punto final a un muy irregular y donde el mejor lugar que consiguió en una final fue en el Desafío de las Estrellas, justamente en San Juan, cuando arribó en el octavo lugar. Hasta la fecha anterior, Alaux se ubicaba en la posición 32 del campeonato con 142,5 puntos y sin chances de meterse entre los quince habilitados para ser campeón.

Disputadas cuatro fechas de la Copa de Oro, encabeza las posiciones Urcera, con 166.5 puntos, seguido por Mariano Werner, con 160.5. Los siguen Gini (129.5), Agustin Canapino (Chevrolet, 122), Leonel Pernía (120.5), Jonatan Castellano (Dodge, 120), Todino (106), Ardusso (103.5), Rossi (99) y Santiago Mangoni (Chevrolet, 95.5).