El video de la pregunta sobre Di María que molestó a Scaloni antes de Australia: "¿Una contractura? Se ve que sabés..."

Una de las grandes dudas de la Selección argentina para los octavos de este sábado ante Australia por el Mundial de Qatar 2022 pasa por el estado físico de Ángel Di María, quien salió reemplazado del último partido contra Polonia con una molestia en el cuádriceps (se hizo estudios y se descartó cualquier tipo de lesión). Lógicamente, este fue uno de los temas sobre los cuales se lo consultó al DT Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de este viernes y el entrenador, después de que el periodista de TNT Sports, Arturo Bulián, mencionase en su pregunta que el Fideo "tenía una contractura", salió rápidamente a contradecirlo, con frases desafiantes.

"Sabés más vos que yo que tiene una contractura Di María eh... Yo no sabía que tenía una contractura", ironizó Scaloni. Y siguió, un tanto irritado: "Salió con una molestia pero 'contractura' es otra palabra. A lo mejor estás más informado que yo...".

"Esperaremos a este viernes y al mismo día del partido. Este jueves fue un día de recuperación, para que (los jugadores) estén con la familia y recién este viernes vamos a tener un panorama de Ángel. Si me da disponibilidad, jugará. Pero un día antes del partido no te lo puedo decir porque no tenemos un panorama exacto. Podemos esperar hasta horas antes del partido y decidirlo ahí", completó sobre Di María y la evaluación que harán.

A su vez, el entrenador de la Albiceleste, en medio de esta respuesta puntual sobre la recuperación del Fideo, también volvió a quejarse del tiempo de descanso entre el tercer encuentro de grupos y el de octavos: "Aunque parezca una tontería, yo lo dije el otro día. Australia jugó a las seis de la tarde (de Doha) siendo 2º de grupo y nosotros jugamos a las 10 de la noche siendo 1º. Nos fuimos a dormir a las 4 de la mañana y eso influye, sobre todo cuando el partido es poco después de 48 horas".