La bomba de Karim Benzema tras la derrota de Francia en el Mundial: "Hice el esfuerzo..."

Un terminante anuncio de Karim Benzema apenas unas horas después de que la Selección de Francia cayera derrotada en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina. El delantero del Real Madrid, quien no pudo disputar ni un minuto en la Copa del Mundo por una lesión y abandonó la concentración, publicó un explosivo posteo en sus redes sociales.

¿Cuál es la decisión de Benzema? Nada más y nada menos que decirle adiós a la Selección de Francia. El último ganador del Balón de Oro explicó una vez finalizado el Mundial que no volverá a jugar con la camiseta de Les Bleus, en el día que cumple los 35 años.

"¡Hice el esfuerzo y cometí los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba", escribió el delantero francés en su cuenta de Instagram, con una foto suya con la camiseta del seleccionado.

Benzema, quien sufrió una lesión que no le permitió jugar el Mundial, tuvo un par de cruces de declaraciones con el entrenador Didier Deschamps luego de regresar a Madrid: el futbolista estuvo entrenándose y, como el entrenador no lo había dado de baja de la convocatoria ni lo había reemplazado por otro jugador, tenía la posibilidad de regresar nada más y nada menos que para la final.

"He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernandez. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos", había declarado Deschamps consultado sobre la posibilidad de invitar a Benzema nuevamente a la concentración a horas de la final.

El delantero había publicado un fuerte posteo con las palabras "no me importa", que se interpretaron como un desdén a regresar al seleccionado o más bien a la decisión del entrenador de no volver a tenerlo en cuenta, pese a que Benzy se había entrenado con el Real Madrid y parecía que tenía alguna esperanza de regresar a Qatar para la final del Mundial.

En la Selección de Francia, Benzema anotó 37 goles en 97 partidos y participó únicamente de una Copa del Mundo, la de Brasil 2014, con tres tantos en cinco encuentros. Además, se consagró campeón de la UEFA Nations League 2020-2021, con dos goles en dos duelos disputados.