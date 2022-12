The Punisher dio la sorpresa en el Carlos Pellegrini

El tres años The Punisher se quedó con la edición 2022 del Gran Premio Carlos Pellegrini (Grupo I-2400 metros) luego de vencer por ¾ de cuerpo a El Musical en un verdadero carreón.

The Punisher (hijo de Cityscape) registraba cinco salidas a la pista y dos victorias. Su performance más interesante era un tercer puesto obtenido en el Gran Premio Jockey Club de octubre pasado donde había quedado a siete cuerpos del ganador Natan (el día del fallo polémico). En la previa a la carrera su jockey Martín Valle había advertido: "Tengo un caballo que anda mejor que nunca; hizo una gran pasada, una partida final extraordinaria y por lo que me mostró, los kilos que recibe de ventaja y porque a la presión la tienen otros, voy con entusiasmo". Y su premonición no falló.

El dato más curioso de la carrera es que el ganador del Carlos Pellegrini 2022 repitió el equipo completo del ganador del año pasado. En 2021 el vencedor había sido Village King quien defendía los colores de la caballeriza Ángel de Venecia, estaba al cuidado de Dani Etchechoury y fue conducido por Martín Valle. Todos ellos volvieron a celebrar hoy, esta vez de la mano del inesperado ganador The Punisher.

El trámite de la carrera se hizo con Irwin firme en la vanguardia desde el vamos, siempre marcando parciales muy lentos. A todo esto The Punisher corría cerca del sexto lugar (casi apareado con Niño Guapo, uno de los favoritos). Antes de ingresar en la recta The Punisher ya estaba quinto (muy cerca de El Musical y el puntero Irwin). Faltando 350 metros para el disco estos tres ejemplares comenzaron a luchar y The Punisher mostró tener un poco más de fuerzas que sus rivales.

Al final venció por ¾ de cuerpo a El Musical en un tiempo de 2’ 24” 2/5 para 2400 metros de pista de césped normal. El favorito Durazzo terminó arribando en último lugar luego de haber sufrido una lesión en carrera. El vencedor obtuvo una recompensa de $ 25.000.000, inscribió su nombre entre los históricos ganadores de la carrera de caballos más destacada de Sudamérica y pagó $ 22,70 a ganador (una fortuna).

EL MENDOCINO BASCUÑÁN GANÓ UN GRUPO I SAN ISIDRO

El mendocino Rodrigo Bascuñán acaba de ganar la carrera más importante de su campaña en los máximos. “Polilla” se impuso en el Gran Premio Félix de Álzaga Unzue (Grupo I - 1000 metros). El jinete condujo a la victoria a Just On Time (Hurricane Cat), pupilo de Ángel Campora. El ganador, que pagó $ 35,15, se impuso por un cuerpo a Jumpy Spring (quien incluso reclamó contra Just On Time sin que prosperara). El tiempo de la carrera fue de 54” 4/5.

SATU GANÓ LA MILLA EN SAN ISIDRO

El 3 años Satu (Catcher In The Rye) fue el ganador del Gran Premio Joaquín S. de Anchorena (Grupo I-1600 metros) disputado hoy en San Isidro. El pensionista de Nicolás Martín Ferro se mantuvo invicto luego de tres salidas a la pista y se subió a la cima de los milleros de Argentina. Satu, que ganó de punta a punta, fue conducido el triunfo por Eduardo Ortega Pavón y empleó un tiempo de 1' 30" 90c para 1600 metros de césped (nuevo récord). El segundo lugar fue para Santo Dios.

JOY NEVERLAND EN EL "PELLEGRINI DE LAS YEGUAS"

Joy Neverlend (Fortify) se quedó con el Gran Premio Copa de Plata (Grupo I-2000 metros) disputado en San Isidro. La pupila de Dani Etchechoury, que pagó $ 25,55 a ganador, se impuso por tres cuerpos a Milagrosa Sureña. La de hoy fue la cuarta y más importante victoria de su campaña para Joy Neverland que representa a la caballeriza La Raya y fue conducida por Brian Enrique.