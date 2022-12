El posteo más esperado de Messi: "¡CAMPEONES DEL MUNDO!"

Se le dio. Después de tantos intentos, Lionel Messi alzó la Copa del Mundo con la camiseta de la Selección argentina. En la mejor final de todos los tiempos, el mejor jugador de todos los tiempos metió dos goles, convirtió su penal en la tanda y se llevó el Balón de Oro del torneo, pero todo eso queda minimizado ante la inmensidad del título y lo expresó con total algarabía en Instagram.

"CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……", empezó el posteo, el más esperado por él, los hinchas, su familia y todos los argentinos. Messi es campeón del mundo y todavía ni él comprende lo que consiguió.

Luego de la frase inicial, siguieron los agradecimientos: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos".

"El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!", reflexionó el 10, en medio de la alegría de haber logrado el campeonato más festejado de su vida.

Por último, le habló a la gente y lanzó una frase que ilusiona de cara a los festejos en el país: "VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto". Salud, campeón.