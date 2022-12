El menosprecio de Mbappé a Sudamérica hecho "carpetazo" en redes tras el título de Argentina: "No están tan..."

En mayo de este año, en la previa al Mundial de Qatar 2022, Kylian Mbappé, figura de la selección de Francia, declaró que el fútbol sudamericano "no estaba tan avanzado" y que los europeos "llegaban más preparados" a la Copa del Mundo; lo cual hizo levantar una enorme controversia en su momento. Y después de la final, en la que justo Argentina, un equipo sudamericano, le terminó arrebatando el título en la cara, también.

Argentina, menospreciada por Mbappé antes del Mundial, le terminó ganando la final en la cara (foto: EFE).

Las frases completas de Mbappé de que "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo" y que "en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa; motivo por el cual las últimas Copas del Mundo siempre fueron ganadas por los europeos" fueron tomadas como bandera de revancha en las redes sociales en Argentina.

Miles de usuarios las usaron para motorizar memes a partir de ellas y, sobre todo, a modo de "carpetazo". Porque no hay que hablar antes de tiempo...

Mbappé, quien en cancha fue el villano perfecto de una película con final guionado para la Argentina, tuvo una final sobresaliente a nivel personal. Tras padecer al igual que el resto de Francia de los primeros 80' brillantes del equipo de Scaloni, el delantero del PSG se puso a su selección al hombro y apareció en todo su esplendor para, primero, llevar a su equipo de estar 0-2 a 2-2 en dos minutos y, en el alargue, marcar el 3-3. Además, convirtió su penal en la tanda.

Sin embargo, la enjundia y el amor propio del equipo argentino fueron más que el talento descomunal de esta figura que fue Mbappé (máximo goleador del Mundial de Qatar 2022) y le negaron la posibilidad de alzarse con su segundo título mundial.

Los tres goles de Mbappé en la final

En la conferencia de prensa posterior a la consagración, Lionel Scaloni se refirió a estos dichos del 10 de Francia: "No quiero polémicas con el tema de los europeos y los sudamericanos. Las selecciones sudamericanas son de primer nivel. Tienen futbolistas jugando en todos lados y me parece que por ahí se malinterpretan las palabras de algunos jugadores, como es el caso de Mbappé. Para mí, se malinterpretaron sus palabras. Porque de hecho juega con compañeros sudamericanos y entiende muy bien... Creo que eso es un tema zanjado".

"Cuando a mí preguntaba por el tema hace unos meses yo decía que, por una cosa o por la otra, Sudamérica no conseguía un título. Pero no era por nivel. Hay más clubes europeos en un Mundial... Y hay veces que tenés que eliminar a los mejores y podés quedar en el camino. Hay que interpretar las palabras y no entrar en polémicas porque para nada creo que quiso decir eso", agregó el DT campeón del mundo.