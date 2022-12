Así fue la corta pero impactante ceremonia de clausura del Mundial de Qatar

Minutos antes de que la Selección argentina y Francia definan el Mundial de Qatar, se realizó una escueta pero memorable ceremonia de clausura en el estadio. La misma duró apenas quince minutos pero fue para los 88.966 espectadores que asistieron para ver el partido más importante del certamen.

Los artistas que estuvieron presentes fueron los que participaron de la interpretación de las canciones oficiales del Mundial de Qatar 2022, la última edición con el formato de 32 participantes que se implementó en Francia 1998. Davido y Aisha cantaron el tema "Hayya Hayya, Better Together"; el puertorriqueño Ozuna y Gims, hicieron la canción "Arhbo"; mientras que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal cerraron con "Light the Sky".