Gatti, durísimo con Messi antes de la final: "No es Maradona, no le queda bien..."

El histórico exarquero argentino, Hugo Orlando Gatti, participó como invitado del popular programa español 'El Chiringuito', en su edición especial previa a la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, y uno de los tantos temas sobre los cuales opinó antes del partido fue de esta "nueva versión" de Lionel Messi, cada vez más líder y contestatario; "a lo Maradona".

Este Messi "maradoneano" llevó a la Argentina a su sexta final del mundo (foto: EFE).

El Loco, erradicado en España hace ya varios años, se encargó de dejar en claro que el nuevo Messi "maradoneano" no es de su agrado, en lo absoluto, y al hacerlo dejó frases muy fuertes: "Me gusta Messi, pero pasa que se argentinizó. Dejó el españolismo y empezó a vivir como viven los argentinos. Veo un Messi distinto, ¿no? Vistiéndose de Maradona y él es Messi. Él tiene que entender que es Messi. Maradona hay uno solo y Messi hay uno solo".

"Lo veo haciendo cosas que hacía Maradona y está bien, pero él tiene que ser lo que es. La gente lo quiere por eso. Se pelea y esas cosas, a él no le queda bien eso porque él no es eso. Maradona era atrevido, provocador, pero él no. Él habla con la pelota", agregó Gatti al respecto de esta comparación.

Aunque esta no fue su única opinión que tuvo a Messi involucrado. El guardameta campeón de la Intercontinental 1978 con Boca aseguró que, en el pan y queso con Kylian Mbappé, se queda con el francés por encima del rosarino. "A mí me gusta Mbappé. Siempre me gustó, no es de ahora", aseguró quien, cuando formaba parte regularmente del programa, pidió al francés para el Real Madrid en incontables ocasiones.