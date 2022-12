El conmovedor manuscrito de Thiago Messi a horas de Argentina-Francia: "Muchachos…"

Días atrás, Lionel Messi contó que sus hijos están viviendo el Mundial sabiendo de qué se trata. Quizás Ciro, el más chiquito, a veces no toma la real dimensión de lo que es la competencia, pero Mateo y Thiago se nota que lo están disfrutando a pleno. Y una muestra clara de eso es lo que compartió Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram.

La esposa del rosarino mostró un cuaderno donde Thiago transcribió la canción que la hinchada canta por doquier, "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar...". Además, en la hoja escrita, se puede ver que tiene la bandera argentina de fondo a modo de decoración de su obra que se volvió tendencia en las redes sociales.

"Desde el principio hasta el final que están presentes en mi cabeza. Mis hijos ahora están más grandes y poder ver cómo entienden todo, cómo disfrutan y también sufren, es especial. El resto de mi familia ya estuvo en Mundiales, en Copas América, pero ellos no", había dicho Messi sobre su familia, que sigue los partidos desde un palco exclusivo en cada estadio.

Si no te la aprendiste todavía, hace como Thiago y escribí: "En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de las Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender, las finales que perdimos cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá".

"Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y la Tota alentándolo a Lionel", dice la canción que fue grabada por el grupo "La Mosca" y tiene más de ocho millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.