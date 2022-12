Preocupación en Francia: dos jugadores importantes, "resfriados" en la previa de la final

La situación en la Selección de Francia a horas de la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina es, por lo menos, para tener en cuenta. Es que después de que Dayot Upamecano y Adrien Rabiot se perdieran la semifinal por síntomas relacionados con el virus del camello y de que Kingsley Coman no pudiera entrenarse este jueves, otras dos figuras del plantel mostraron signos de resfriado: Ibrahima Konaté y Raphael Varane.

Raphael Varane, una de las figuras de Francia, con síntomas de resfrío.

Según informó el medio francés RMC Sport, Konaté y Varane también se contagiaron de un "resfriado" y, si bien su situación no es alarmante, el cuerpo médico del plantel monitoreará su estado de salud muy de cerca. El equipo de Didier Deschamps tendrá entrenamiento este viernes por la tarde, a tan solo dos días de la final de la Copa del Mundo.

Los centrales de Liverpool y Manchester United son dos piezas importantes del plantel que dirige Deschamps, con Varane como titular y Konaté como uno de los principales suplentes en ese puesto. El joven de 23 años, de hecho, reemplazó al propio Varane en el primer partido (el ex Real Madrid se recuperaba de una lesión), y ambos fueron los zagueros centrales en las semifinales frente a Marruecos.

Tal como dio a conocer el portal de Francia, Upamecano y Rabiot, quienes habían estado afectados por enfermedad a principios de la semana, parecen estar mucho mejor y se entrenaron este jueves con el resto de sus compañeros. No así Coman, quien no realizó la práctica y todavía no se conoce si podrá hacerlo este viernes.

Por el momento no se menciona la palabra coronavirus en el plantel de Les Bleus, y de hecho no se realizaron testeos al respecto en la delegación. Lo cierto es que la participación de los futbolistas en la final no corre riesgos por el momento y el cuerpo médico de la Selección de Francia evaluará su situación con el correr de las horas para determinar su estado de salud.

Konaté, otro resfriado en la Selección de Francia.

Argentina y Francia disputarán este domingo desde las 12 (hora argentina) la final del Mundial de Qatar 2022 en el estadio Lusail, con ambas selecciones buscando la tercera estrella de su historia. El combinado francés levantó el trofeo por primera vez en la Copa del Mundo que organizó en 1998, en tanto que se consagró nuevamente en Rusia 2018. ¿Podrá obtener el doblete?