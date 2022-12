La reflexión de Macri sobre la Selección argentina a horas de jugar la final del mundo

El presidente de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, destacó el presente de la Selección argentina de cara a la final del Mundial de Qatar 2022 y afirmó que Francia "llega muy bien" pero "también ha tenido un componente de suerte" en su recorrido en el certamen.

"Estoy muy movilizado por la experiencia de un Mundial distinto, espectacular, donde uno de los grandes protagonistas es la hinchada argentina. Es muy lindo ver lo que se ha generado a partir de este fenómeno único que es Lionel Messi en el mundo entero", expresó Macri en declaraciones a Cadena 3.

Macri resaltó la figura de Messi.

En esa línea, continuó sobre el astro argentino: "Messi es muy importante no solo en lo futbolístico, como embajador de Argentina es algo impresionante". "Argentina fue de menor a mayor, soportó un baldazo de agua fría muy grande después de tantos partidos sin perder. Ese día con Arabia no jugamos bien pero tampoco fue un desastre, son esas cosas que tiene el fútbol. Eso trajo una hecatombe interna que se vio en el primer tiempo con México y que rompió un golazo de Messi", expresó el ex mandatario.

Y añadió: "Arrancó una versión muy sólida. Llegamos demostrando coraje, convicción, jugadores que fueron creciendo y un equipo que se terminó de armar. Y un Messi único, que está ahí disfrutándolo como siempre dice. Hoy estamos en la final de un Mundial muy competitivo".

Por otra parte, Macri afirmó sobre la Selección francesa: "Llega también muy bien porque viene en esa convicción de que no le vas a hacer un gol y ellos te hacen un gol en cualquier momento". No obstante, el ex presidente argentino destacó: "Eso es lo que ellos te transmiten, pero la verdad es que también han tenido un componente de suerte. Marruecos pegó un tiro en el palo, con Inglaterra también ligaron... Yo prefería a Marruecos, era una final inédita para el fútbol mundial y hubiera sido maravilloso".