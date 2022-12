La terminante decisión de la Federación de Portugal tras la eliminación del Mundial

Se acabó otro ciclo. Aunque no esté totalmente confirmado, el ciclo de Cristiano Ronaldo en los Mundiales con la Selección de Portugal parecería finalizado, pero el que se acabó oficialmente es el de Fernando Santos como entrenador del combinado luso. Después de miles de críticas recibidas por no usar como titular a CR7 en el partido de cuartos de final que significó la eliminación del Mundial de Qatar 2022, el técnico portugués dejará de ser el técnico.

Fernando Santos dejó de ser el entrenador de Portugal.

De esta manera, sin éxito en la Copa del Mundo, finaliza un ciclo de ocho años para Santos, quien consiguió los únicos dos títulos de la historia de Portugal: la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League en 2019. El entrenador finalizó su vínculo con la Federación de Portugal pese a que todavía le quedaba contrato hasta 2024.

"La separación, al parecer, se hará de manera amistosa, también por la relación que Santos siempre ha tenido y mantiene con Fernando Gomes, presidente de la FPF, así como con el resto de la federación", informó el diario portugués O Jogo.

El principal candidato para reemplazar a Santos en el cargo es José Mourinho, quien actualmente dirige a la Roma de Italia, equipo con el que fue campeón de la UEFA Conference League pasada. Mourinho, según informaron medios italianos, podría hacerse cargo del seleccionado al mismo tiempo que dirige al conjunto de la capital italiana.

Santos quedó expuesto al dejar en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo contra Suiza (6 a 1) en octavos de final y en la caída con Marruecos (1 a 0) en cuartos. Es que la figura ingresó cuando iban seis minutos del segundo tiempo, con el resultado puesto, y no le alcanzó para revertirlo, en lo que marcó su última actuación mundialista.

De hecho, la modelo argentina Georgina Rodríguez, pareja de Ronaldo, apuntó directamente contra el entrenador: "Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo. Pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos", escribió en Instagram.