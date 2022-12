El sentido deseo de un campeón del mundo de Brasil para Messi: "Dios sabe..."

La Selección argentina quedó a un paso de ganar el Mundial de Qatar 2022. Y así como muchas personas quieren que el equipo de Lionel Scaloni pierda en la final, muchos otros quieren que Lionel Messi levante la Copa del Mundo, incluso algún rival eterno. En este caso, un campeón del mundo con Brasil, el mítico Rivaldo, hizo una sentida publicación en Instagram con el deseo de que el capitán argentino consiga el tan ansiado sueño.

El ganador del Mundial de Corea del Sur y Japón en 2002 con la Selección de Brasil publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Messi y escribió: "Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta final de copa, así que voy con Argentina".

"No hay palabras para ti, Leo Messi. Merecías ser Campeón del Mundo antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título por la persona que eres y por el maravilloso fútbol que siempre has jugado. Me quito el sombrero ante ti. Que Dios te bendiga", agregó el exfutbolista brasileño.

En un posteo con colores albicelestes en medio de una cuenta bien verdeamarela, el ex Barcelona Rivaldo le deseó a Messi el título para este domingo, en una publicación que llamó la atención también por tener los comentarios desactivados, algo que no suele hacer el exjugador.

La Selección argentina goleó 3 a 0 a Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 con una actuación estelar de Messi, que convirtió un tanto y asistió en otro, y Julián Álvarez, quien marcó dos goles y generó el penal del primero. Así, el equipo de Scaloni jugará una nueva final, esta vez de la Copa del Mundo, frente al ganador del duelo entre Marruecos y Francia de este miércoles desde las 16.