El picante contrapunto de Cappa con Scaloni por Messi: "Me parece una exageración decir que…"

Luego de la victoria de la Selección argentina ante Croacia, que metió al conjunto albiceleste en la final del Mundial de Qatar, Lionel Scaloni no se guardó elogios y resaltó la figura de Lionel Messi. Es más, en la conferencia, expresó que "es el más grande de la historia y a veces parece que lo decimos porque somos argentinos, pero creo que no hay ninguna duda sobre eso".

Sus dichos recorrieron el mundo y generaron controversia. Uno de los primeros en salir a cruzar al entrenador fue Ángel Cappa, a quien le pareció "una exageración" esa frase: "Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada".

Messi abraza a Scaloni tras la victoria.

"Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia. No, la historia es muy grande y muy amplia", dijo y, de igual manera, agregó: "Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal".

"En la jugada de Messi tiene el tiempo necesario para levantar la cabeza y ver a Álvarez y darle la pelota. Eso va a quedar para siempre. Dentro de un tiempo no nos vamos a acordar de cuántos goles hizo Messi, pero de esa jugada te vas a acordar siempre", afirmó en diálogo con Radio Marca el exentrenador de River y Huracán, entre otros.

Lionel Messi vivió ante Croacia otra noche histórica al igualar la marca de 25 presencias del alemán Lothar Matthäus y superar a Gabriel Batistuta como mayor goleador de la selección desde el nacimiento de la máxima competencia FIFA. Los cinco tantos anotados en Qatar 2022 representan su mejor producción en todas las ediciones disputadas, ya que contaba con 1 en Alemania 2006, 4 en Brasil 2014 y 1 en Rusia 2018 (no convirtió en Sudáfrica 2010).