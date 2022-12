El desopilante consejo de Pipo Gorosito a Cuti, Otamendi y Paredes para frenar a Mbappé: "Tenemos que..."

Néstor Gorosito apareció nuevamente en las redes sociales, con un mensaje directo para los jugadores de la Selección argentina. Minutos después que Francia consiguió el pase a la final del domingo, el entrenador de Gimnasia de La Plata escribió un desopilante tuit en su cuenta personal con la "fórmula" para poder frenar a Kylian Mbappé.

"Cuti, Ota, Paredes, a Mbappé tenemos que hacerle pata-muslo y cuando se pueda muslo-pechuga !!!!!!", fue el posteo que realizó Pipo. Una vez compartido, tomó viralidad y cientos de argentinos reaccionaron a las palabras del técnico, como también algunos que desean que sea nuevamente Francia el campeón del mundo.

Gorosito ha sido muy crítico con los franceses, sobre todo después de la llegada de Lionel Messi al PSG. En los primeros partidos, cuando la prensa de ese país lo criticaba, Pipo irrumpió en escena tras el partido de ida con el Real Madrid por la Champions League y dejó un frase que hasta el día hoy se repite: "Ellos (por los franceses) saben de perfumes, no de fútbol".

Luego, cuando Messi quedó afuera de los 30 futbolistas nominados para ganar el Balón de Oro, Gorosito de nuevo salió con munición gruesa contra France Football: "Benzema es un jugadorazo, por ahí tiene merecido el Balón de Oro porque este año la rompió, pero que Messi no esté entre los 50 es cómico. ¿Quién votó? Es cómico... ¿cómo no va a estar Messi entre 50 jugadores? O entre 10 o entre 5. Si no está Messi, imagínate si me tienen que votar a mí, me votan 900, ja".

Argentina y Francia se encontrarán este domingo desde las 12 en el Estadio Lusail, liderados por Lionel Messi y Kylian Mbappé, compañeros en París Saint-Germain y máximos anotadores de esta edición con 5 tantos cada uno.