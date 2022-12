La sorprendente predicción de Ibrahimovic sobre Messi y el Mundial: "Creo que ya está..."

Una predicción que toda Argentina quiere que se haga realidad. La de Zlatan Ibrahimovic, el delantero sueco excompañero de Lionel Messi, quien vislumbró al equipo de Lionel Scaloni como futuro campeón del Mundial de Qatar 2022. Es que, según el crack del Milan, "está escrito" que la Albiceleste se consagre en esta Copa del Mundo.

Zlatan Ibrahimovic aseguró que "está escrito" que Messi levantará la Copa del Mundo.

"Creo que ya está escrito quién ganará, y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”, aseguró Ibrahimovic en una gira del Milan por Dubai. El ex Barcelona, que no pudo participar del torneo después de que Suecia se quedara sin chances en las Eliminatorias en el repechaje ante Polonia, dejó su predicción en la previa de los duelos de semifinales.

Por otra parte, Ibra se refirió a Marruecos, la primera Selección de África en alcanzar esta instancia de la Copa del Mundo: "No creo que sea una sorpresa porque sabía que eran buenos antes de la Copa del Mundo. Luego obviamente en la Copa del Mundo puede pasar de todo".

"Que hayan llegado a semifinales me deja tal vez un poco sorprendido, pero recuerden que es un buen equipo, una buena nación. Y estas sorpresas creo que le gustan a la gente; disfrutan porque quieren que estas cosas sucedan para obtener algún tipo de adrenalina extra", explicó Ibrahimovic.

Ibrahimovic y Messi jugaron juntos en Barcelona en la temporada 2009/10, donde ganaron La Liga, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes.

La Selección Argentina se enfrentará este martes desde las 16 a Croacia en el estadio Lusail, en la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022, en tanto que Francia y Marruecos definirán al otro finalista este miércoles, también desde las 16, en el estadio Al Bayt.