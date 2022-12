El particular acuerdo que le ofrece una Selección top a Mourinho

Se acerca el final del Mundial de Qatar 2022 y varias selecciones ya tomaron la determinación de prescindir de los entrenadores que comenzaron el torneo al frente de sus Selecciones. Varios son los que renunciaron: Gerardo Martino en México, Tite en Brasil, Luis Enrique en España son algunos casos. Y en la Selección de Portugal también pegó fuerte la eliminación: según informó el diario portugués A Bola, el DT Fernando Santos estaría a punto de dejar su cargo de mutuo acuerdo. Y nada más y nada menos que a José Mourinho, técnico de Roma, le acercarían una curiosa propuesta.

José Mourinho podría hacerse cargo de la Selección de Portugal y de la Roma al mismo tiempo.

¿Ser el entrenador del seleccionado portugués? Sí, por un lado es ese el futuro que vislumbran varios medios europeos. Según asegura la Gazzetta Dello Sport en Italia, Mourinho no solo sería el técnico de la Selección de Portugal una vez que finalice el vínculo con Fernando Santos, sino que también podría continuar al mando de la Roma, club donde dirige actualmente.

En medio de tiempos turbulentos en el equipo luso, con las tremendas declaraciones de Pepe y Bruno Fernandes contra la FIFA por la elección del árbitro argentino Facundo Tello en el partido entre Portugal y Marruecos en cuartos de final (que determinó la eliminación del conjunto de Fernando Santos), y la incógnita sobre la continuidad tanto del entrenador como de Cristiano Ronaldo en el equipo, Mourinho aparece como uno de los grandes candidatos a hacerse cargo del plantel con la mira ya puesta en la Eurocopa 2024.

Si bien no sería la primera vez que un entrenador se haga cargo del seleccionado de un país al mismo tiempo que maneja un club, sí llamaría la atención que un nombre pesado como el de Mourinho, multicampeón con Porto, Inter, Real Madrid, Manchester United y Roma, pueda aceptar ese desafío.

Por el momento no está confirmada la salida de Fernando Santos de su cargo, pero varios medios europeos, sobre todo A Bola, dan por hecho el fin de ciclo del DT y se animan a dar una posible lista de candidatos, con The Special One entre los principales. ¿Será posible que Mourinho se mantenga en Roma y también se haga cargo de la Selección de Portugal?