El insólito descargo del anti-argentino del Chiringuito tras la goleada argentina: "Gracias a mí..."

El periodista del popular programa español El Chiringuito, que saltó a la fama luego de desear que la Selección argentina pierda por goleada ante Croacia, dio la cara una vez consumada la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la final y realizó un insólito descargo, que seguramente tendrá la misma viralidad que los dichos expresados en la previa de la semifinal.

"Gracias a mi táctica motivacional. Gracias a las palabras que dije el otro día en El Chiringuito, he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte. No me den las gracias, soy un hombre modesto. Como sabía yo que había que agitar un poco el árbol para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo", expresó Juan Manuel Rodríguez.

Luego, agregó: "Ahora queda lo más importante. Volveremos a agitar a la Argentina para que se proclame campeona del mundo. Gracias a mí, Argentina está en el mundial. Y lo sabes". Un día antes, el periodista había conseguido ponerse en contra a todo un país al criticar el accionar de los jugadores ante Países Bajos querer que Croacia "le meta cuatro".

Pero, después de saber el revuelo que generaron sus dichos, fue por más: "Estoy más abrumado todavía, porque la verdad es que no había visto... No lo sé, no lo entiendo muy bien. Reconozco que estoy arrepentido. No quiero que le metan cuatro [a Argentina], quiero que le metan siete. Siete".

Su descargo, publicado en las redes sociales del programa, tiene un sinfín de reacciones y la mayoría viene de fanáticos argentinos que volvieron a tirarle con munición gruesa pese a que bajó el tono de la polémica.