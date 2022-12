La bomba sobre Mourinho tras la salida de Tite que revoluciona a todo Brasil

Consumados ya el golpazo de Brasil en cuartos de final de Qatar 2022 ante Croacia -inesperado por ellos mismos- y la renuncia de Tite a la dirección técnica de la Verdeamarela, los dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya habrían iniciado contactos para cerrar a su reemplazante y uno de los nombres que apareció como posible sucesor y revolucionó por completo a Brasil es el de José Mourinho, según informó el medio italiano La Gazzetta dello Sport.

Tite renunció a su cargo de seleccionador de Brasil tras queda afuera en cuartos contra Croacia (foto: EFE).

Esta información, por el estilo de juego de Mourinho, hoy con trabajo en la Roma, no sería coherente de todos modos con la búsqueda del candidato ideal de los dirigentes brasileños, Guardiola, a quien hasta ya contactaron años atrás, pese a que no hubo acuerdo por su elevado salario. En este tiempo, la situación no ha cambiado mucho y además Pep acaba de renovar su contrato en el Manchester City hasta 2025.

Al mismo tiempo, La Gazzetta nombró que habría un interés sobre Luis Enrique, de reciente paso por España y también de la escuela de Pep Guardiola... A su vez, suenan Abel Ferreira (Palmeiras), Jorge Jesus (campeón de la Libertadores con Flamengo en 2019) y Luis Castro (Botafogo).

Mourinho, de 59 años, tiene contrato hasta mediados del 204 en la Roma, donde ganó la Conference League en la temporada pasada, pero qué bombazo sería verlo en el banco de Brasil, ¿no?