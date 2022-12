Un famoso periodista deportivo de EE.UU. fallece mientras comentaba el alargue del partido de Argentina

Grant Wahl, de 48 años, ya había informado de su estado de salud el jueves en un podcast de Spotify en el que afirmaba que había contraído bronquitis mientras cubría la Copa del Mundo.

"Me tomé un tiempo libre", dijo Wahl a los oyentes. "Tuvimos dos días libres sin juegos. Diecisiete días seguidos de juegos y mi cuerpo, creo, me dijo, incluso cuando Estados Unidos fue eliminada, 'Amigo, no estás durmiendo lo suficiente', y se rebeló contra mí. Así que he tenido un caso de bronquitis esta semana. He estado en el centro médico de la clínica dos veces, incluso hoy. Me siento mejor. Básicamente cancelé todo lo que tuve este jueves, y tomé una siesta, y estoy un poco mejor. Probablemente puedas decir por mi voz que no estoy al 100% aquí".

El agente de Wahl, Tim Scanlan, afirmó que el periodista "parecía haber sufrido algún tipo de angustia aguda en la sala de prensa" del estadio durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Holanda, cuando los dos equipos comenzaron a jugar el alargue.

Los paramédicos fueron llamados a la escena, dijo Scanlan, pero no pudieron revivirlo. Fue llevado a "un hospital cercano", pero Scanlan no estaba seguro de si había fallecido allí o en camino.

Scanlan declaró a CBS News que Wahl tenía un "horario agresivo" mientras estaba en Qatar. "Le pregunté: '¿Fue demasiado?' y él dijo que no, que esto era para lo que vivía y que amaba la Copa del Mundo", afirmó Scanlan refiriéndose a una conversación del pasado día 3 de diciembre.

Wahl acababa de ser galardonado por ser uno de los 82 periodistas que cubrieron 8 Copas del Mundo o más.

Wahl escribió para múltiples medios, fue colaborador de CBS Sports y se estaba desempeñando como analista en CBS Sports HQ durante la Copa Mundial de Qatar.

A través de las redes sociales su hermano Eric denunció que fue asesinado por usar la remera LGBT. El periodista había denunciado a través de su cuenta de Twitter que fue retenido durante 25 minutos en el ingreso al estadio Ahmed bin Ali Stadium antes del partido Estados Unidos-Gales por utilizar esa remera.