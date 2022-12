Picante: se supo el motivo del enojo del "bobo" Weghorst con Messi en zona de vestuarios

El picante post partido entre la Selección argentina y Países Bajos sigue entregando revelaciones importantes, que sirven para entender los diferentes enojos. Uno de los cruces más tensos fue el que protagonizaron Lionel Messi y Wout Weghorst. El rosarino lo trató de "bobo" y el europeo dijo sentirse "decepcionado" por el trato recibido de parte del capitán albiceleste.

A todos sorprendió que Messi, antes de realizar una de las habituales entrevistas, se quedó mirando fijo y lanzó una frase que es tendencia mundial: "¿Qué mirás, bobo? ¡Andá para allá, bobo!", expresó Leo quien explicó: "El '19' (por Weghorst) desde que entró al partido, empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas... Y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo pero me gusta que me respeten también".

Lo curioso de toda la situación fue que luego los tumultos, Weghorst fue hasta el túnel para pedirle la camiseta a Messi y eso provocó la reacción del 10. Según relató el periodista español Ricardo Inclán, de la Cadena Cope, el argentino vio la intención del delantero neerlandés le dijo "metétela en el orto" y lo que siguió ya todos los saben.

De ahí también, nace el enojo de Weghorst quien se quedó discutiendo con Lautaro Martínez y el Kun Agüero durante algunos segundos para luego marcharse sin la camiseta de Messi, derrotado y furioso por lo sucedido. "Me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Es realmente decepcionante", expresó cuando le consultaron.

