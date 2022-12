Otra decisión bomba del DT de Portugal con Cristiano Ronaldo, ahora ante Marruecos

La decisión de Fernando Santos de mandar al banco a Cristiano Ronaldo ante Suiza sorprendió a todos. El Bicho, capitán de Portugal, arrancó los octavos de final como suplente. Si la imagen del crack usando pechera y viendo un encuentro decisivo desde afuera fue un shock, su suplencia ante Marruecos causó aún más ruido.

La última semana de Cristiano fue para el olvido. CR7 fue suplente, su reemplazante marcó un hat-trick y Portugal no lo necesitó para meterse entre los ocho mejores del Mundial de Qatar 2022. Luego de esto, surgió la versión de que el goleador habría amenazado con irse de la concentración si no era titular ante Marruecos en los cuartos de final. Esto no sucedió, pero el ex Manchester United volverá a estar entre los suplentes.

Sin dudas, un escenario totalmente impensado: Cristiano Ronaldo será suplente en unos cuartos de final de Copa del Mundo. El 9 titular de Portugal volverá a ser Goncalo Ramos, el chico de 21 años que irrumpió por sorpresa y clavó tres goles en la fase anterior.

