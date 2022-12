La picante arenga de Dibu Martínez a instantes de jugar con Países Bajos: "Van a estar..."

Un enfrentamiento con historia. Historia de una vieja final en Argentina, un cruce durísimo en Francia, una semifinal por penales en Brasil, y unas cuantas conferencias de prensa en Qatar. La Selección argentina ya tenía en la mente las palabras de los representantes de Países Bajos en la previa del partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y, a minutos de que el partido se picara del todo en la cancha, Emiliano "Dibu" Martínez ya arengaba en el túnel.

El ninguneo de Louis Van Gaal y compañía a una posible definición por penales y al propio Lionel Messi caló hondo en la delegación argentina, y Dibu no ocultó el enojo. En un video que muestra los instantes previos a la salida de los equipos a la cancha, se puede escuchar claramente al arquero argentino.

En el principio del video, se puede ver a Martínez murmurarle a Messi: "Tenemos una oportunidad increíble. Tenés que estar con todo, Leo". Instantáneamente, el arquero de la Selección argentina se da vuelta y empieza a hablar fuerte para el resto de sus compañeros y, por supuesto, también para el rival: "Miren afuera, muchachos, miren afuera eh... Todo el partido van a estar cagados, estos, todo el partido".

"Nosotros siempre hablamos dentro de la cancha, nunca afuera. Siempre adentro", cerró Dibu Martínez, picante y motivando al equipo albiceleste.

Más tarde, una vez finalizado el partido con la victoria de Argentina, el arquero reveló: "Hablaron muchas boludeces antes del partido. Lo estoy apuntando al técnico, que decía que se querían sacar la bronca del 2014. Y aprendí en el fútbol que hay que hablar en la cancha. No podes boquear antes de los partidos y pretender salir ganando. Después partido se lo dije".

Además, contó: "Cuando lo dijo, le hice captura de pantalla y me lo guardé en el celular. Se lo mostré a Martín, a mi psicólogo y les dije 'prendió la dinamita'. En la definición pensé 'le voy a callar la boca'".

Después del triunfo de Argentina en los penales, Messi aseguró: "No me gusta que se hable antes de los partidos. El '19' (por Wout Weghorst) desde que entró al partido, empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas... Y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo pero me gusta que me respeten también"

¿Qué había dicho Van Gaal?: "Messi es el jugador más peligroso y creativo de la Argentina. Pero a su vez, casi que ni interviene cuando la pelota la tiene el oponente. Ahí están nuestras posibilidades. Si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja".