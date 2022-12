La bomba de Pepe contra Argentina y Messi porque a Portugal lo dirigió Tello: "Es inadmisible que..."

Después de las declaraciones explosivas de Lionel Messi contra el arbitraje de Mateu Lahoz en el partido de cuartos final contra Países Bajos, que tuvieron un rebote impresionante, Pepe, defensor histórico de una Portugal que quedó afuera en 4tos ante la sorpresa Marruecos, despotricó contra Facundo Tello, árbitro argentino, que estuvo a cargo del encuentro que sentenció la eliminación lusa.

Pepe, luego de la eliminación de Portugal del Mundial:



"Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose.



¿Cuánto jugamos en el 2T? Nada".



Calificó de "incomprensible" que la FIFA designara un árbitro de nacionalidad de un potencial rival (Argentina en la final); y sobre todo después del picantísimo partido de este viernes: "Es inadmisible que un árbitro argentino nos dirigiera hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi y la Argentina quejándose y hablando".

"No digo que viniera condicionado, pero... ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Sólo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro dio ¡¿ocho minutos?! No se jugó en el segundo tiempo. El único equipo que quiso jugar al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos", agregó en una nota que le dio a SIC post partido.

Así como Pepe, Bruno Fernandes, otro de los símbolos de Portugal, también fue durísimo con Tello, quien, pese a estas críticas, sí redondeó un buen encuentro: "No sé si le van a dar la copa a Argentina. Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un equipo que sigue en la Copa. Los árbitros que dirigieron hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penal claro".